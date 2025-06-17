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Отели в Нафплионе, Греция

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1 объект найдено
Отель 12 331 м² в Нафплион, Греция
Отель 12 331 м²
Нафплион, Греция
Количество спален 105
Площадь 12 331 м²
Отель выполнен в уникальном архитектурном стиле, который сочетает в себе присутствие замка с…
$6,88 млн
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