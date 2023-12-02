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Жильё в Навпактос, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Лестница, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Лестница, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€300,000
в месяц
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