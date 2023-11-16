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Отели в Митилини, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings в Митилини, Греция
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 170 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу отель оформленный в традиционном греческом стиле Отель расположен на о…
€2,45 млн
Realting.com
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