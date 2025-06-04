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Виллы в Mytilene Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Mytilene, Греция
Вилла
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$892,557
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Вилла в Municipality of Mytilene, Греция
Вилла
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$858,228
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Параметры недвижимости в Mytilene Municipal Unit, Греция

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