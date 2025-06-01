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Виллы в Мирине, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Мирина, Греция
Вилла
Мирина, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
$302,108
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