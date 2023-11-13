Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Мирина

Жильё в Мирина, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Мирина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
€265,000
Realting.com
Перейти