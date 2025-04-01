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Виллы с видом на горы в Миконос, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$3,65 млн
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Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Faros Armenistis, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Faros Armenistis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Klouvas, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Klouvas, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,72 млн
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Агентство
Grekodom Development
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