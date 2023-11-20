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Таунхаусы в Миконос, Греция

Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
€6,50 млн
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