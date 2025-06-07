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Таунхаусы с видом на море в периферийной единице Миконос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Миконос, Греция
Таунхаус 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
$7,26 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Миконос, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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