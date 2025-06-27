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Таунхаусы с видом на море в Municipla unit of Milies, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Пинакатес, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пинакатес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$215,068
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipla unit of Milies, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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