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Таунхаусы в Municipla unit of Milies, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Пинакатес, Греция
Таунхаус
Пинакатес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$210,843
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Параметры недвижимости в Municipla unit of Milies, Греция

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