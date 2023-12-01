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Дома в Municipality of Western Samos, Греция

1 объект найдено
Дом 4 спальни с Spalni в Municipality of Western Samos, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
€700,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Western Samos, Греция

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