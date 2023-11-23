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Коммерческая недвижимость в Municipality of West Mani, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Riglia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Riglia, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в Агиос Николаос Мани. Отель состоит из трех каменных зданий, …
€650,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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