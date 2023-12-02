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Жильё в Municipality of Vasilie, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 175 кв.м на острове Крит на стадии строительства. …
€300,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Vasilie, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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