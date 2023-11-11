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Производственные здания в Municipality of Tinos, Греция

коммерческая недвижимость
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Производство В архив
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1 объект найдено
Производство в Tripotamos, Греция
Производство
Tripotamos, Греция
Площадь 6 030 м²
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…
€130,000
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