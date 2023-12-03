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Коммерческая недвижимость в Municipality of Tilisos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 6 спален с видом на горы, с furnishings в District of Malevizi, Греция
Коммерческая 6 спален с видом на горы, с furnishings
District of Malevizi, Греция
Комнаты 7
Площадь 582 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс, состоящий из 3-х котеджей площадью 582 кв.м. каждый на участке 400…
€2,00 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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