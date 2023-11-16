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Коммерческая недвижимость в Municipality of Tanagra, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Инофита, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Инофита, Греция
Комнаты 1
Площадь 10 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
€8,50 млн
Realting.com
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