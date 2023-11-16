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Квартиры в Municipality of Tanagra, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€145,000

Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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