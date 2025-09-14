Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Southern Corfu
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Southern Corfu, Греция

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Месонги, Греция
Квартира 1 комната
Месонги, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$122,819
