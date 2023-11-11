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Коммерческая недвижимость в Municipality of South Kynouria, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Козмас, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Козмас, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 230 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть камин, зона бар…
€130,000
Realting.com
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