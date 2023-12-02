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Виллы в Municipality of Skalanion, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Heraklion, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€590,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Skalanion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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