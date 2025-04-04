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Коттеджи в Municipality of Skalanion, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в District of Heraklion, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Heraklion, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 93 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
$176,130
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Skalanion, Греция

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