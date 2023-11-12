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Виллы в Municipality of Sivas Pirgiotissis, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Festos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Festos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€1,25 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Sivas Pirgiotissis, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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