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Коттеджи в Municipality of Riza, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€175,000

Параметры недвижимости в Municipality of Riza, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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