Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Пиргос
  5. Гостиницы, отели

Отели в Пиргос, Греция

коммерческая недвижимость
8
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Кавури, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кавури, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
€2,50 млн
Realting.com
Перейти