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Коммерческая недвижимость в Пиргос, Греция

8 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажное здание, предназначенное для коммерческой эксплуатации, в западной част…
€500,000
Отель 1 комната с furnishings в Кавури, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Кавури, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель на западном побережье Пелопоннеса в области Илиа. Первый этаж здания занимаю…
€2,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Магазин находится в городе Пиргос
€225,000
Коммерческая 2 комнаты с furnishings в Пиргос, Греция
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 2
Площадь 226 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 226 кв.м на Западном Пелопоннесе. Бизнес имеет угловое расположени…
€380,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Коракохори, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Коракохори, Греция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается магазин площадью 52 кв.м на западном мысе Пелопоннеса в регионе Пиргос недалеко от…
€170,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 170 кв.м на Западном Пелопоннесе. Бизнес имеет угловое расположени…
€150,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Кавури, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Кавури, Греция
Комнаты 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Магазин находится в прибрежном городке Катаколо.Маленький живописный порт Катаколона был пос…
€500,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пиргос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 090 м²
Количество этажей 1
Здание расположено в городе Пиргос. Является хорошим инвестиционным проектом, так как находи…
€280,000
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