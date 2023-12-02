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Земельные участки в Municipality of Poros, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Nektarios, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Nektarios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€235,000
в месяц
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Grekodom Development
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