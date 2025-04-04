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Виллы в Municipality of Pirgos Monofatsiou, Греция

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1 объект найдено
Вилла в District of Archane - Asterousia, Греция
Вилла
District of Archane - Asterousia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта современная вилла является лишь одной из вилл, которые составляют комплекс из четырех по…
$1,04 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Pirgos Monofatsiou, Греция

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