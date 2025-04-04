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Жильё в Municipality of Peza, Греция

1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в District of Archane - Asterousia, Греция
Коттедж 5 комнат
District of Archane - Asterousia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$98,550
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Peza, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов