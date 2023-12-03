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Таунхаусы в Municipality of Pentamodion, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в District of Malevizi, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
District of Malevizi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€333,200
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Pentamodion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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