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Коттеджи в Municipality of Pentamodion, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с видом на город в District of Malevizi, Греция
Коттедж 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с видом на город
District of Malevizi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
€264,900
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Pentamodion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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