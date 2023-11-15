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Продажа офисных помещений в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Офис 2 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Офис 2 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Код недвижимости: 1392 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 2 Пространства, Бок-боку Офис общей площадью 70 кв.м, н…
€95,000
Realting.com
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