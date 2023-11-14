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Таунхаусы в Municipality of Pachia Ammos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pachia Ammos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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