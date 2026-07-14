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Дома с террасой в Municipality of Monemvasia, Греция

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1 объект найдено
Дом 8 комнат в Municipality of Monemvasia, Греция
Дом 8 комнат
Municipality of Monemvasia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Каменный дом в Монемвасийском замке – 1/6 €159 000!С помощью модели совместного владения мы …
$181,183
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Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

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