Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipality of Monemvasia
  5. Гостиницы, отели

Отели в Municipality of Monemvasia, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Номия, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Номия, Греция
Комнаты 1
Площадь 728 м²
Количество этажей 1
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…
€950,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти