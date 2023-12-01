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Коммерческая недвижимость в Municipality of Monemvasia, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Номия, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Номия, Греция
Комнаты 1
Площадь 728 м²
Количество этажей 1
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…
€950,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Asopos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Asopos, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
€2,50 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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