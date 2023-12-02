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Квартиры в Municipality of Mochos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагаются к продаже две отдельные квартиры в Херсониссосе. Обе квартиры 165м2, с видом на…
€110,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Mochos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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