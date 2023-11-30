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Виллы в Municipality of Mesolongi, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лехена, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 14
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€360,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Mesolongi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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