Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Malia
  5. Виллы

Виллы в Municipality of Malia, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Малия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€360,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Malia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти