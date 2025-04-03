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Квартиры с видом на горы в Municipality of Malia, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Малия, Греция
Квартира 4 комнаты
Малия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаются две квартиры площадью 45 кв.м. каждая, в Малиа, Крит. Квартира на цокольном этаже …
$139,475
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Malia, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов