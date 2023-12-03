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Земельные участки в Municipality of Kroustas, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Крустас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Крустас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаются 2 земельных участка общей площадью 4.790 кв.м. недалеко от Агиос Николаос, Крит. У…
€269,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Крустас, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Крустас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€90,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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