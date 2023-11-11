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Земельные участки в Municipality of Kritsa, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1940 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6669 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€170,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10270 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€171,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12500 кв.м. на острове Крит. На территории…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2445 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Крица, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 540 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Крица, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1070 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
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