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Отели в Municipality of Kritsa, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Цена по запросу
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