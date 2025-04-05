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Виллы с видом на море в Municipality of Koxari, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу: уникальный дом с частным бассейном – Скотино, Ираклион, КритОткройт…
$568,807
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Koxari, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов