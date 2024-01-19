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Виллы в Municipality of Koxari, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в районе Скотейно, Ираклион, Кр…
€480,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Koxari, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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