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Коттеджи в Municipality of Koxari, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 комнат
District of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Koxari, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов