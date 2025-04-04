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Жильё в Municipality of Kouses, Греция

1 объект найдено
Таунхаус в District of Festos, Греция
Таунхаус
District of Festos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный и просторный угловой дом в Калифее Халкидики, в 600 м от моря, в комплексе домов …
$198,198
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Параметры недвижимости в Municipality of Kouses, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов