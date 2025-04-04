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Жильё в Municipality of Kounavi, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в District of Archane - Asterousia, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Archane - Asterousia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается каменный дом площадью 50 кв.м. в деревне Кунави, недалеко от Арханес! Дом был реко…
$99,774
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Kounavi, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов