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Коммерческая недвижимость в Municipality of Kato Vathia, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается здание 400м2 на Крите. Здание имеет два этажа и находится на участке площадью 1500…
€430,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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