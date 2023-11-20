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Коммерческая недвижимость в Municipality of Kato Chorion, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Kato Chorion, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Kato Chorion, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 750 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы, на горо…
€500,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Като Хорио, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Като Хорио, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Предлогается на продажу старое здание с участком на Крите. Здание общей площадью 180 кв.м., …
€110,000
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